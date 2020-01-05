أفكار لإطلالات دافئة وأنيقة تكسر برد الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 يناير 2020 03:42 مساءً - ونحن على مشارف العام الجديد يشتد الطقس البارد ويصبح الهم الأكبر من الأناقة هو توفير التدفئة أولاً. ولأن الموضة أصبحت عملية أكثر، قدمت خيارات عديدة لتنسيق طبقات من الملابس وفي الوقت نفسه تضمن لكِ إطلالة أنيقة وعصرية.

هناك قطع توفر التدفئة، مثل الجاكيتات المنفوخة، الشيرلينج shearling، الفراء الصناعي، وأيضاً صيحة التيدي بير teddy bear وغيرها من الصيحات العصرية. نستعرض كيفية تنسيق كل هذه الطبقات بستايل عصري لا يفسد مظهركِ.

إقرإي أيضًا: البدلة الشتوية لأناقة لافتة



1-الجاكيت المنفوخ

تحولت صيحة الجاكيتات المنفوخة إلى قطعة أساسية في خزانة أي امرأة، ليس فقط لأنها قطعة عصرية، بينما هي أيضا عملية وتتوفر بألوان ساطعة تكسر الطابع البارد للطقس الشتوي.

تعد الجاكيتات المنفوخة قطعة محببة لدى نجمات الموضة، مثل العارضتان بيلا وجيجي حديد. لكن الجديد هذا العام أنه يمكنكِ اعتماد الجاكيت أو المعاطف المصممة من الخامة المضادة للماء ومبطنة بطبقات داخلية توفر التدفئة، كقطعة خارجية مع سترة رسمية أو جاكيت شتوي بخامة متوسطة.

إقرإي أيضًا: أزياء مزيّنة بالثنيات لإطلالة أنثوية جذابة

2- الشيرلينج shearling

أيضاً فراء الأغنام أو المعروف باسم الشيرلينج shearling شهد رواجاً ضخماً هذا العام بفضل نمطه العصري وقدرته على توفير التدفئة أيضاً.

ظهر الشيرلينج في شكل معاطف أو جاكيتات، كذلك زين عدد من أحذية البوت ليضفي لمسة دفء إلى مظهرك.

يمكنكِ تنسيق الشيرلينج بعد اختيار إطلالتكِ بالكامل، مثلا، اعتمدى كنزة صوف برقبة،مع سترة شتوية أنيقة ثم اعتمدي معطف الشيرلينج كقطعة خارجية يمكن خلعها إذا كان الطقس مناسب.

إقرإي أيضًا: أزياء الترتر أفضل خيار لسهرات العام الجديد

Advertisements



3- معاطف تيدي بير Teddy bear

معاطف التيدي ظهرت منذ سنوات قريبة لكنها احتلت مكانة بارزة في موضة الشتاء، لأنها قريبة من الفراء وفي الوقت نفسه تمنحكِ إطلالة أكثر عصرية.

أفضل تنسيق لمعاطف وجاكيتات التيدي بير هو الاكتفاء بها فوق كنزة أنيقة و جينز عصري وبوت برقبة للكاحل. كذلك، يمكنكِ تنسيق طبقة أخرى تحت معطف تيدي وهو الجاكيت الجينز.

إقرإي أيضًا: السروال قطعة أساسية لأناقتك هذا الشتاء





4- المعاطف الشمواه

صحيح أن المعاطف الشمواه تبدو غير عملية أو لا تحقق الدفء الكافي، لكن الحقيقة أن هذه الخامة المصقولة تعد خيار رائع للشتاء البارد، لاسيما وأنها تمنحكِ الفرصة لتنسيق عدة طبقات مثلا، لا مانع من تنسيق معطف من الصوف ثم معطف من الشمواه معاً، لاسيما وان هذا النمط احتل موضة الشارع هذا العام.

إقرإي أيضًا: استقبلي العام الجديد بإطلالات شرقية أنيقة