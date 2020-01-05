أبرز صيحات موضة بنطلونات جلد في شتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 يناير 2020 03:42 مساءً - صبح بنطلون الجلد من القطع الرائجة ومن أحدث الصيحات لعالم الموضة والأزياء التي انتشرت في الفترة الأخيرة. كذلك في شتاء 2020، يعد البنطلون الجلد من أبرز الصيحات وهو يأتي بستايلات كثيرة منها الفضفاض والضيق، لذا فبإمكانك التألق به بستايل كاجوال أو كلاسيك.



طريقة تنسيق البنطلون الجلد



نسقي البنطلون الجلد في السهرات المختلفة أوتألقي به في عشاء العمل أو احتفلي به في الكريسماس.

تألقي بالبنطلون الجلد الواسع مع البلوفر الفضفاض، وانتعلي حذاء رياضي باللون الأبيض.



اختاري بنطلون جلد ضيق باللون الأسود وارتدي معه سويت شيرت فضفاض، ونسقي معه حذاء رياضي ملون.

نسقي البنطلون الجلد مع بلوفر خفيف وجاكيت طويل كاروه، وانتعلي حذاء بكعب عال لأناقتك.

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هل ترغبين في تنسيق بلوزة منقوشة بجلد الفهد وارتدي بنطلون جلد باللون الأسود، واختاري حذاء رياضي مسطح.

طالعي الصور واستمتعي بستايل رائع لك في الشتاء بالبنطلون الجلد.

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