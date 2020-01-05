تألقي في 2020 بأجمل العبايات بأسلوب حنين الصيفي

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 يناير 2020 03:42 مساءً - حنين الصيفي واحدة من أشهر مدونات الموضة اللاتي يعتمدن على ارتداء العبايات بشكل كبير، ويلهمن الصبايا باطلالات أنيقة وموديلات مختلفة من تصاميم العبايات، بالإضافة بالطبع إلى تنسيق الاكسسوارات المختلفة مع الموديلات.
ولتتألقي بأجمل الموديلات في 2020، اخترنا لكِ أجمل عبايات بأسلوب حنين الصيفي لتستوحي منها اطلالتكِ.
العبايه السوداء المطرزة من حنين الصيفي
لاغنى عن العبايه السوداء المطرزة بخزانة الصبايا، يمكنكِ اعتمادها مع حجر اللؤلؤ كهذا الموديل الذي اختارته حنين الصيفي، مطرزة على الأكمام، وشريط لمنطقة الوسط باللؤلؤ البارز، انيقة وكلاسيكية، حافظت حنين على الستايل باختيار حجاب بنفس درجة الأسود لاطلالة خليجية من الدرجة الأولى.
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العبايه الكاب لاطلالة كلاسيكية من حنين الصيفي
العبايه بتصميم الكاب من الخيارات المميزة التي يمكنكِ اعتمادها في 2020، خاصًة للمناسبات والسهرات المسائية، نستقها حنين الصيفي مع كلتش متوسط الحجم بيج، مع توربان سوداء بسيطة، لاطلالة ناعمة.
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العبايه الشبابية بلمسات ملونة
من التصاميم الشبابية لموديلات العبايات، اختيار حنين الصيفي للعبايه السوداء مع درجات أخرى ملونة للعبايه، منحتها ستايل عصري مناسب للصبايا المراهقات، وأوقاتكِ النهارية المرحة.
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العبايات النود الواسعة المنسدلة
إذا كنتِ تفضلين الألوان النود للعبايات، فإليكِ هذا التصميم البسيط لموديل العبايه الواسعة يخفي عيوب الجسم، ويناسب الكثير من الصبايا لاطلالة أنثوية، نسقيها مع حجاب بنفس اللون، وللمسة أكثر جرأة يمكنك اختيار الشوز الحمراء التي اعتمدتها حنين الصيفي، للمسة أكثر جاذبية.
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