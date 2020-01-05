عبايات للسهرة موضة 2020 تخفي عيوب الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 يناير 2020 03:42 مساءً - طرحت الماركات العربية تشكيلة فخمة من العبايات المطرزة التي تناسب اطلالات السهرة ضمن مجموعاتها الجديدة، من جهتنا أردنا أن نجمع لكِ تصميمات منوعة ونخبرك بالعباية التي تخفي عيوب جسمك.

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عبايات لصاحبات لقوام الكمثري

هيمنت صيحة العبايات المزدانة بتطريز في القسم العلوي منها لا سيما حول منطقة الأكتاف على المجموعات الجديدة لأشهر المصممين وفي مقدمتهم كنزي بوتيك Kanzi boutique، عفة الدباغ Effa وماركة ديباج كولكشن Debaj collection، تمسكي بهذه الموديلات اذا كان قوامك على شكل الكمثرى لتخفي منطقة الأكتاف الكنزه مقارنة بالجزء السفلي الممتلئ من الجسم.

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عبايات موضة الموسم للقصيرات

انتشرت هذا الموسم صيحة العبايات المصممة بكسرات البليسيه والتي تركزت في معظم الأحيان على القسم السفلي مثل الموديل الذي رصدناه لدى ماركة Nafs designs وتساعد هذه القصة في الإيحاء بأن من ترتديها تملك طول أكبر مما هى عليه.

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عبايات موضة 2020 للنحيفات

ركز أشهر المصممين على العبايات المغطاة بالتطريز ونرشحها لصاحبات الجسم النحيل، تجدين موديلات شديدة الفخامة لدى ماركة نون ذا ليبل Noor the Label وماركة حصة الفلاسي Hessa Al Falasi، احرصي على تنسيقها مع فساتين بيضاء لتحصلي على الإطلالة المرجوة.

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عبايات لصاحبات القوام التفاحة



اذا كان قوامك على شكل التفاحة أو المثلث المقلوب ننصحك بإعتماد التصميمات المزينة بتطريز في القسم السفلي منها لتشتتي النظر عن منطقة الصدر والبطن الممتلئة، اختاري واحدة من موديلات دار موزان Mauzan.

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