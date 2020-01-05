أسباب وطرق العناية بالبشرة الجافة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 يناير 2020 03:42 مساءً - تختلف بشرة المرأة باختلاف الزمان والمكان فلكلّ امرأة بشرة خاصة تتأثر بعوامل البيئة والمحيط والمناخ ولكلّ نوع مزايا تختلف معها طرق العناية، فالبشرة الدهنية تمتاز بكثرة إفرازات الغدد ممّا يؤدّي إلى الإصابة بحب الشباب، أمّا البشرة الجافة - وهي موضوع بحثنا اليوم- فتظهر بصورة باهتة ومتعبة، ولكنها أقل عرضة للإصابة بحب الشباب.

في ما يلي سنعرض أهم الأسباب التي تؤدي إلى البشرة الجافة وطرق العناية بها بالإضافة إلى أفضل الخلطات الطبيعية للتخلص من جفاف البشرة.



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أسباب البشرة الجافة

- خصائص الجينيّة: تكون أحياناً البشرة جافّةً منذ الولادة، وهذا يحدث بسبب الخصائص الجينيّة المكتسبة ما ينعكس خللًا في إفرازات الغدّة الدرقيّة أو الغدد الدهنيّة.

- الإفراط في استخدام الماء الساخن عند غسل البشرة.

- استخدام المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائيّة تعمل على تجفيف البشرة.

- قلّة شرب الماء وبالتالي نقصان كميّات الماء في الجسم وإصابة البشرة بالجفاف.

- عدم تناول الغذاء الصحي الذي يزوّد البشرة بالمواد الضرورية للترطيب

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طرق العناية بالبشرة الجافة

- شرب الماء بكميات مناسبة من أجل حماية خلايا البشرة.

- تناول الخضار والفواكه الطازجة التي تزوّد البشرة بالعناصر الضرورية للتجدّد والترطيب.

- ممارسة التمارين الرياضيّة التي تعمل على تنشيط الدورة الدموية، وتساعد الجسم على التخلّص من السموم التي تسبّب الجفاف للبشرة.

- استخدام الكريمات المرطّبة باستمرار وخاصّةً قبل النوم.

- عدم غسل الوجه بالماء الساخن، واستبداله بالماء الفاتر الأقرب إلى البارد.

- استخدام الواقي الشمسي، عند التعرّض لأشعة الشمس لفترات طويلة.

- استخدام الخلطات الطبيعيّة والماسكات لترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف.

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ماسكات للبشرة الجافة



ماسك الخيار



المكونات:

4 ملاعق طعام من الخيار المهروس

2 ملاعق طعام من الكريما الحامضة



الطريقة:

الجمع بين جميع المكونات وخلطها جيدا

وضع الخليط على بشرة نظيفة

تركه لمدة 20 دقيقة

شطف البشرة جيدا وتجفيفها ووضع كريم مرطب



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ماسك القهوة

المكونات:

2 ملعقة طعام من البن المطحون

2 ملعقة طعام من مسحوق الكاكاو

3 ملاعق طعام من الحليب

1 ملعقة طعام من العسل



الطريقة:

خلط جميع المكونات في وعاء صغير

تطبيق المزيج على وجهك

الانتظار لمدة نصف ساعة، ثم غسل القناع بالماء

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ماسك الموز



المكونات:

1/2 ثمرة موز

1/2 كوب دقيق الشوفان

1 ملعقة طعام من العسل

ماء



الطريقة:

تقطيع الموز وهرسه بالشوكة.

مزجه مع الشوفان.

إضافة العسل وخلطه جيدا.

يضاف الماء ويخلط حتى يصبح القناع ذو اتساق مناسب.

تطبيق القناع بالتساوي لتنظيف الجلد، وتركه لمدة 15 دقيقة، ثم يشطف بالماء الدافئ.

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