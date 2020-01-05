أضرار عدم غسل الوجه على البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 يناير 2020 03:42 مساءً - العناية بالبشرة تتطلّب اهتماماً بالروتين الجمالي اليومي، والذي يستغرق وقتاً في الفترتين الصباحية والمسائية؛ إن لوضع المكياج أو إزالته والخطوات الأخرى. بين العمل والأعمال المنزلية، والإلتزامات العائلية، قد لا يكون لدينا الوقت، وقد يكون هناك أوقات لا نملك فيها وقتاً إلاّ لغسل وجوهنا. وهذه الخطوة السهلة والسريعة هي الأهم في الروتين اليوم، بل أنّ تجاهلها يسبّب أضراراً للبشرة. فما هي بحسب أطباء الأمراض الجلدية العالميين؟

أضرارعدم تنظيف الوجه

غسيل الوجه لفتح المسام

عملية تنظيف الوجه تعني إزالة المكياج والزيوت والأوساخ وكل الترسبّات الناتجة عن ثلوّت الهواء، والسلام، والقبلات، وغيرها من العوامل الطبيعية؛ وحتى لو لم تضعي المكياج، فإنّ الجلد في البشرة يتلامس مع بقايا منتجات العناية بالبشرة الأخرى، مثل المرطّب والكريمات الواقية من الشمس. لذا، لا ينصحك أطباء الأمراض الجلدية بتجاهل غسيل الوجه، فقد يزيد من البشرة الجافة جفافاً، وتصبح البشرة الذهنية أكثر تزيّتاً. وقد أوضح عالم الأمراض الجلدية في نيويورك، "سيجال شاه"، أنّ الميكروبات والأوساخ، والزيوت، والعرق، وخلايا الجلد الميتة، يمكن أن تسدّ المسام، مّما يؤدّي إلى جفاف الجلد وتهيّجه وحتى حبّ الشباب. ويمكن أن يؤدي هذا إلى حكة في الجلد، المسبّب لتكسّر في الجلد، بالتالي خطوط ومظاهر شيخوخة مبكرة، ومشاكل أخرى.

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الطريقة الصحيحة لغسل الوجه

حتى لو كان غسل وجهك أمرًا بالغ الأهمية، فالأهم هو اعتماد الطريقة الصحيحة وتجنّب الطريقة الخاطئة للغسل، كما أوضح اختصاصي الأمراض الجلدية "جوشوا تسشنر لبييردي": "يمكن للتنظيف الخاطئ أن يفرك حاجز جلدك، مّما قد يؤدّي إلى التهاب. الدكتورنصح بضرورة اختيار المنظف المناسب لك، والذي قد يكون مختلفًا تمامًا عما تستخدمه أفضل صديقة لكِ. "من المهم أن تجدي روتينًا للعناية بالبشرة يناسب بشرتك."

وقال أخصائي الأمراض الجلدية إنّه قد تكون هناك أوقات يكون فيها رش وجهك بالماء الدافئ جيدًا بما يكفي، ولكن ليس إذا كنتِ تضعين المكياج أو لديك بشرة دهنية بشكل خاص. وفي الصباح يجب أن لا يفوتك غسل وجهك بالماء الدافىء والحرارة المعتدلة للبدء بيومك. وفي نهاية اليوم، هناك أشياء كثيرة يمكنك التوقف عن فعلها لبشرتك، لكن غسل وجهك ليس أحدها.

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هل النوم بالمكياج مضر بالبشرة؟

النوم بالمكياج يسبب الشيخوخة

تُعتبرعملية تنظيف المكياج كل ليلة خطوة أولى سهلة لرعاية بشرتك بشكل أفضل، لكن الكثير منّا يتخطاها. نعود إلى المنزل في وقت متأخر بعد العمل، ثم نحاول تناول العشاء، وممارسة التمارين، والاسترخاء. وقد نتلهى بأعمال المنزل، حتى قد يبدو غسل وجهنا خطوة غير ضرورية، وننسى أنّ النوم بالمكياج يُلحق أضراراً جسيمة بالبشرة. إذا كنت تريدين أن ترتاحي في النوم والاستيقاظ، فأنتِ بحاجة إلى استخدام مزيل المكياج. إنّ النوم في الماكياج لا يسرّع فقط في الشيخوخة، بل يمنع البشرة من التعافي، إذا كانت تعاني من حب الشباب أومن التهاب.