كريم زبدة الشيا يغنيك عن كل كريمات الترطيب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 يناير 2020 03:42 مساءً - تعتبر رطوبة البشرة الأكثر أهمية لدى الكثيرات خاصة رطوبة شفتيك ، وهي ترتبط بعامل أساسي هو أن تشربي الكمية الكافية من الماء يومياً. ففي حال تمتنعين عن استهلاك أنواع السوائل كافة على امتداد النهار، لا بدّ لك من أن تلجئي إلى البدائل المفيدة وأولها: كريم وغلوس زبدة الشيا. تعرفي الى طريقة تحضيرهما؟

كريم زبدة الشيا

كريم زيدة الشيا

هل تريدين الآن أن تتخلي عن مستحضرات الشفاه التي تحتوي على مواد كيميائية؟ إذاً، يمكنك أن تحققي هدفك هذا من خلال تطبيقك هذه الوصفة الطبيعية التي تعيد إلى شفتيك رطوبتهما ونضارتهما:



- إمزجي ملعقة طعام من شمع عصير النحل مع ملعقة وسط من زيت جوز الهند ونصف ملعقة طعام من زبدة الشيا ونصف ملعقة طعام من زبدة الكاكاو ثم ضعي الوعاء في وعاء آخر يحتوي على الماء الساخن لكي تذوب المكونات.



-أضيفي 5 نقاط من زيت النعناع الأساسي ونقطتين من زيت اللافندر الأساسي مع التحريك المستمر.



-إحفظي المزيج في الثلاجة قبل أن تستخدميها.



ملاحظة مهمة: في حال تجمد المزيج، ضعي وعاءه في وعاء يحتوي على الماء الدافئ.

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مرطب الشفاه من زبدة الشيا

زبدة الشيا

نعم، بات بإمكانك أن تعيدي إلى شفتيك لمعانهما وتألقهما من خلال لجوئك إلى غلوس طبيعي تصنعينه بنفسك في منزلك. والآن، حان الوقت لأن تطبقي هذه التعليمات بدقة وانتباه:



-امزجي غراماً من شمع عسل النحل مع 3 غ من زبدة الشيا وغرامين من زيت الجوجوبا و10 غ من زيت الخروع وضعي الوعاء في وعاء آخر يحتوي على الماء الساخن.



-عندما تذوب المكونات، أضيفي إليها غراماً من الفيتامين E و7 نقاط من وزيت اليلانغ لانغ أو اللافندر أو البابونج أو النعناع أو اي زيت أساسي آخر يناسبك مع التحريك المستمر.



-أضيفي القليل من بودرة ملونة إلى أن تحصلي على اللون الذي تريدين.



-ضعي المزيج في أنبوب بواسطة حقنة وطبقي المحتوى على شفتيك كلما أردت ذلك. أما الكمية المتبقية فمن الأفضل أن تحفظيها في ثلاجتك.

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