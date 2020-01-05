إليك أجمل العطور الشرقية لشتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 يناير 2020 03:42 مساءً - نإذا كنت تبحثين عن إطلالاتكِ الجمالية في مطلع العام الجديد، يمكنك إيجادها مع أفخم العطور الشرقية المميزة واللافتة؛ التي تسحر من حولك بأريجها العبق والغني بالعود والفانيلا والخشب والزهور البرية الأنثوية، والتي تدوم معكِ طوال اليوم، وتناسب مختلف أوقات النهار والمساء.



جملي إطلالاتك في شتاء 2020 بعبق شرقي فاخر من أجمل العطور الشرقية الجديدة هذا الموسم.

Acqua Di Parma Oud Eau de Parfum

Acqua Di Parma Oud Eau de Parfum

إن ما يميز هذا العطر هو قوة شجرة الأكريليا إلى جانب ثرائه بخشب العود. تحتوي الزجاجة السوداء الكثيفة على مكونات من البرغموت والبرتقال والكزبرة الروسية وخشب الأميريس الهايتي.

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Dior Joy Eau de Parfum

Dior Joy Eau de Parfum

عبق سحري في زجاجة فنية يفيض عبقها بعبير الأزهار الوردية الطازجة والمنمقة بالبرجموت والماندرين والياسمين وخشب الصندل والمسك لرائحة تثير البهجة والسرور والفرح.

YSL Libre Eau De Parfum

YSL Libre Eau De Parfum

عبق الحرية الفاخر بمزيج من أزهار البرتقال والخزامى والماندرين والفانيلا والعنبر.

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Gucci Bloom Ambrosia di Fiori Eau de Parfum Intense

Gucci Bloom Ambrosia di Fiori Eau de Parfum Intense

عطر شرقي زهري مكثف ينقلكِ إلى حديقة فاخرة من الأزهار والنباتات المتنوعة براحة نابضة تفيض بالسوسن المخملي والورد الدمشقي وبراعم الياسمين ومسك الروم والتوت والزعفران.

Giorgio Armani Prive Rouge Malachite Eau de Parfum

Giorgio Armani Prive Rouge Malachite Eau de Parfum

عبق قوي وغني بالورود الحمراء ومسك الروم الحسي والجذاب.

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Hermes Twilly Eau Poivrée

Hermes Twilly Eau Poivrée

عطر جريء ملون بالفلفل الوردي النابض بالحياة والمنمق بالباتشول الساحر والياسمين الناعم.

Cartlier La Panthère Eau de Parfum Spray

Cartlier La Panthère Eau de Parfum Spray

غني جداً بالمسك والغاردينيا، صنع من قِبل كارتييه في متجر العطور Mathilde Laurent، في زجاجة محدودة الحجم تستحق ثمنها، ويجعلكِ حتماً تشعرين بالبهجة والرقي.

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Celine Nightclubbing Eau De Parfum

Celine Nightclubbing Eau De Parfum

ينقلكِ هذا العطر إلى النوادي الليلية الباريسية في حقبة الستينيات والسبعينيات، والتي أثارتها هذه الرائحة التي ابتكرها المخرج الإبداعي لدى سيلين، العطار هيدي سليمان، حيث تجتمع فيه روائح الزبدة البيضاء والبتشولي وطحلب الأشجار والفانيليا والمسك.

Tom Ford Lavender Extrême Eau de Parfum

Tom Ford Lavender Extrême Eau de Parfum

لا أحد غير توم فورد يمكنه نقل الخُزامى إلى المستوى التالي، وإعادة خلط جذوره الكلاسيكية لجعل رائحته جديدة تماماً. ويعد المفضّل لدى أغلب النجمات، ويمكنكِ حتماً الوثوق بهذه القنينة البراقة.

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Chloe Atelier des Fleurs Jasminum Sambac

Chloe Atelier des Fleurs Jasminum Sambac

إذا كان بإمكانكِ اختيار زهرة واحدة بشكل منفرد لتكون محط تركيز لحضورك، فاختاري خلاصات الياسمين البيضاء الجميلة لرائحة شخصية وفردية؛ تعطر كامل بشرتك وملابسك هذا الموسم.

Jimmy Choo Fever Eau de Parfum

Jimmy Choo Fever Eau de Parfum

عبق استثنائي شهي ومثير بخلاصات الغريب فروت والياسمين والفانيلا مع التونكا وخشب الصندل.

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Marc Jacobs Daisy Love Daze

Marc Jacobs Daisy Love Daze

وكأن عطر ديزي الشهير، والحائز على جائزة مارك جاكوبس، يحتاج إلى أخت صغيرة جديدة، وسوف يسرق الثوب الجديد للعطر قلبك برائحة المشمش وأوسمانثوس والعنبر الذهبي.

Kilan Rolling in Love

Kilan Rolling in Love

كل ما نحتاجه في هذا العالم هو الحب... تهدف هذه الرائحة للتعبير عن شعورك بأنك «عالية جداً في الحب». الزجاجة الحمراء الرومانسية مقلوبة وتتضمن روائح من حليب اللوز، يشمل أيضاً المسك؛ لتجسيد العاطفة الجياشة والمشاعر المتأججة للحب.

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Maison Francis Kurkdjian Paris Baccarat Rouge 540 Extrait de Parfum

Maison Francis Kurkdjian Paris Baccarat Rouge 540 Extrait de Parfum

عبق شرقي مليء بالقوة والإشراقة في هالة من العنبر والزهور الخشبية والمنمقة بالزعفران واللوز المرّ وخشب الأرز والمسك والعنبر.