صور.. أديل تصدم جمهورها بعد خسارة وزنها

نظام تخسيس قاسِ للغاية، اتبعته النجمة العالمية "أديل"، والتي بدت بشكل صادم أمام متابعيها، وصاروا يتداولون صورها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مبدين غرابتهم من الوزن الذي أصبحت عليه، حيث لم يستطع البعض التعرف على هويتها فور الوهلة الأولى، وذلك بعد التقاط أحد معجبيها عددًا من الصور حينما كانت تتنزه على أحد شواطئ، جزيرة "أنجيلا" الكاريبية، بصحبة النجم هاري ستايلز.

وكانت "أديل" خضعت لنظام رجيم قاسٍ، بعدما قررت خسارة وزنها، على يد مدربة اللياقة البدنية، جو ويكس، والمعروفة باسم"The Body Coach"، والمدربة الشهيرة دالتون وونج، والتي عملت من قبل مع جنيفر لورانس، وفقًا لتقارير صحفية.

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وكانت "أديل" قد مازحت معجبيها من قبل، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات، إنستجرام: "اعتدت أن أبكي، ولكنني الآن أعرق"، حيث صرحت بتفاصيل عن نظام اللياقة البدنية الذي جرى إصلاحه، وذلك في شهر أكتوبر الماضي.

أديل لوري بلو أدكنز، مغنية وكاتبة أغاني إنجليزية، صدر ألبومها الأول عام 2008، بعنوان "19"، ومنذ ظهورها حصدت الكثير من النجاح النقدي والتجاري، واحتل الألبوم المرتبة الأولى في بريطانيا وحصل على 7 أسطوانات بلاتينية.