هنأ الفنان أحمد فهمي، زوجته الفنانة هنا الزاهد، بعيد ميلادها الـ25، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشر "فهمي" صورة جمعته بـ"هنا" معلقًا عليها: "كل سنة وأنتِ أحلى حاجة في حياتي"، لترد زوجته: "أنت كل حياتي، ربنا يخليك ليا".
وكشفت "هنا" مؤخرًا عن طبيعة علاقتها بزوجها أحمد فهمي، في لقاء لها مع قناة "الغد الإخبارية"، مؤكدة أنها تستشير زوجها في الأعمال المعروضة عليها، كما يحرص هو دائما على رأيها في مشروعاته الفنية.
وأشارت إلى أنَّ مسؤولية الزواج كبيرة، لافتة إلى أن علاقتها بزوجها كوميدية تتسم بـ"كثرة المقالب"، موضحة أنَّ السوشيال ميديا مهمة جدًا بالنسبة لها، فهي تحب أن تشارك جمهورها اهتماماتها.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فهمي في عيد ميلاد هنا الزاهد: كل سنة وأنتِ أحلى حاجة في حياتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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