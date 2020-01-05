منها خل التفاح وزيت الزيتون.. وصفات طبيعية لإخفاء التجاعيد

يعتبر ظهور التجاعيد علامة من علامات التقدم في العمر، وترجع أسباب ظهورها إلى عدم إزالة المكياج قبل النوم، القلق والتوتر، النوم على الوجه، والتعرض لأشعة الشمس، فهي تؤثر على مادة الكولاجين، وتؤدّي إلى ظهور التّجاعيد خاصة تحت العينين.

من الوصفات الطبيعية التي تساعد على إخفاء التجاعيد كما ذكرها موقع "Daily Medical":

زيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون، من أكثر الزيوت فائدة للبشرة، إذ يحتوي على العديد من الفيتامينات، ومضادات الأكسدة مثل فيتامين A، وفيتامين E، ويعمل زيت الزيتون على شد ترهلات البشرة، وحمايتها من التجاعيد، ويمكنك مزج بضع قطرات من زيت الزّيتون، مع قطرات من الجليسرين، وملعقة صغيرة من العسل، وتدليك البشرة بهذا المزيج مرتين يوميا.

Advertisements

خل التفاح

يساعد خل التفاح على إخفاء التجاعيد، ويجعل البشرة أكثر شبابًا ونضارة، يمكن مزج ملعقة كبيرة من خل التفاح مع ملعقة من العسل الأبيض، ويوضع هذا المزيج على البشرة لمدة 15 دقيقة.

عصير الليمون

يعمل عصير الليمون كمقشر قوي، ويساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة، ويخفي العيوب الموجودة في الوجه مثل الخطوط الدقيقة، التجاعيد، والبقع الداكنة.

الصبار

يعتبر الصبار من النباتات الغنية بالعناصر المفيدة للشعر والبشرة، ويحتوى على حمض الماليك، الذى يعالج علامات تقدم السن، ويعمل على إخفاء التجاعيد، وترطيب البشرة.