النجمة جينفر لوبيز بفستان "فينتاج" من ألبرتا فيريتي على غلاف "دابليو ماجزين"

تصدرت النجمة العالمية جنيفر لوبيز، البالغة من العمر 50 عاما، غلاف مجلة W Magazine، هذا الشهر، حيث ظهرت مرتدية فستانا من ألبرتا فيريتى مستوحى من استايل أواخر الستينيات من القرن الماضى. والتى كانت واحدة من تسع صور غلاف خاصة تم تصويرها للنجوم الحاصلين على لقب أفضل أداء فى عدد 2020 من المجلة. اعترفت الممثلة والمغنية، خلال حوارها مع المجلة أنها مارست الرقص مقابل المال، قائلة: "كانت هناك لحظة فى حياتى عندما أخبرنى أصدقائى، الذين كانوا أيضًا راقصين، عن جنى آلاف الدولارات فى أندية فى نيوجيرسى".

كما يظهر على غلاف المجلة المتنافسون على الجوائز، براد بيت، سكارليت جوهانسون، لورا ديرن، آدم درايف، كريس إيفانز، آدم ساندلر، إدى مورفى، وجواكين فينيكس.

وكانت النجمة العالمية جينيفر لوبيز قد خطفت الأنظار بإطلالة وردية فى افتتاح مهرجان Palm Springs film، من توقيع المصمم العالمى ريتشارد كوين، حيث ظهرت بصحبة خطيبها أليكس رودريجيز البالغ من العمر 44 عاما، ومن المقرر تكريمها بجائزة Spotlight لأدائها المشهود فى Hustlers.

وجاءت إطلالة لوبيز البالغة من العمر 50 عاما عبارة عن فستان "كب" مصنوع من الفستان قصير من الأمام وذو ذيل طويل من الخلف منقوش بورود من اللون البينك والأخضر، ونسقت معه حذاء من اللون البينك وكذلك حقيبة صغيرة بنفس اللون أيضًا مما أضفى على إطلالتها البهجة.

كما ظهرت بإطلالة اخرى خلال الحفل من توقيع مصمم الأزياء اللبنانى زهير مراد عبارة عن جامبسوت مطرز من اللون الفضى وبفتحة صدر امامية واكمام شفافة واحتفظت بتسريحة شعر الكعكة فى إطلالتها الثانية أيضًا.

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