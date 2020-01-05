من المطبخ الشعبي.. طريقة تحضير العصيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أميرة حلمي: تتميز مصر بكثرة الأكلات الشعبية لدرجة أن لكل محافظة عددًا من الأكلات التي تميزها عن غيرها، وفي بعض الأحيان تختلف هذه الأطعمة من مدينة إلى أخرى على حسب عادات وتقاليد موروثة لأهاليها.. لايف ستايل الخليج 365 يصحبكم في جولة داخل مطبخ مصر الشعبي في حلقات، ونكتشف اليوم "العصيدة" وهي أكلة مصرية وليبية أيضاً يتميز بها سكان الواحات في مصر، نقدم العصيدة على طريقة الشيف محمد إبراهيم: - المقادير: - 2 كوب دقيق. - 2 كوب ماء. - نصف كوب زيت زيتون. - كوب زبدة. - نصف كوب عسل أسود. - نصف كوب عسل نحل. - رشة ملح. Advertisements - الطريقة: - احضري حلة بها 2 كوب ماء على النار ورشة ملح ونضيف زيت الزيتون وعند غليان الماء نضع عليها الدقيق ونقلب جيداً. - تقليل النار على شعلة ونضيف ماء مخلوط بالزيت والاستمرار في التقليب وعجنها. - نرفع الحلة من على النار ونضع العجينة في بولة ونتركها تهدأ. - صوص العصيدة: - نصف كوب زبدة. - نصف كوب عسل أسود. - نخلطهم ونستمر في التقليب على نار هادئة ونضيف نصف كوب زبدة ونصف كوب عسل أبيض. أصبحت العصيدة الآن جاهزة للتقديم ضع عليها الصوص حسب رغبتك.

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