بينها تطوير جزء اتخاذ القرارات.. تأثير ممارسة "اليوجا" على الدماغ

محمد اسماعيل - القاهرة - نقلا عن RT

تُعرف رياضة اليوجا بفوائدها المتعددة، ليس فقط للجسم بل و"تهز" بصورة جدية دماغ الإنسان، بحسب ما ذكر علماء من الولايات المتحدة.

العلماء توصلوا إلى هذه النتيجة مقارنة بحالة الأشخاص الذين لم يمارسوا اليوجا في حياتهم إطلاقا قبل وبعد دورة تدريبية استغرقت بضعة أشهر.

Advertisements

كما خضع لهذه الدراسة أشخاص يمارسون اليوجا بانتظام منذ سنوات، وقارنوا حالتهم مع الناس العاديين. وقد درس العلماء دماغ جميع المشتركين في هذه الدراسة بواسطة الطرق التكنولوجية الفائقة للتصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي الكمبيوتري.

واتضح للعلماء، أن أجزاء عديدة في دماغ الذين يمارسون اليوجا بانتظام متطورة أكثر ما لدى الآخرين. ومن بين هذه الأجزاء أولا، الحصين وهي المنطقة المسؤولة عن الذاكرة، وثانيا، جزء القشرة الدماغية التي تساهم في اتخاذ القرارات وإدارة المهام المتعددة وتقييم وانتقاء الخيارات. وثالثا، جسم اللوزة، المسؤول عن العواطف، وأخيرا الشبكة العصبية.

ويقول البروفيسور نيها غوتي من جامعة إلينوي، تحسن ممارسة اليوغا الاستجابة العاطفية وتخفف الإجهاد والقلق والاكتئاب. ويبدو أن هذا بالذات يحسن عمل الدماغ.