صور.. فيفي عبده بصحبة عدد من الفنانين في عيد ميلاد إلهام شاهين وليلى علوي ونيللي

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نشرت الفنانة فيفي عبده عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، عدد من الصور خلال الاحتفالات بأعياد ميلاد كل من الفنانات، نيللي، وليلى علوي، وإلهام شاهين.
وظهر خلال الصور عدد كبير من نجوم الفن والغناء، منهم، خالد سليم، والسيناريست تامر حبيب، والنجمة رغدة، والإعلامية بوسي شلبي، والفنان أحمد داوود وزوجته علا رشدي.
وعلقت فيفي: "بحبكم كلكم كان يوم جميل امبارح في عيد ميلاد حبيبتي إلهام شاهين، إن شاء الله كلنا متجمعين دايمًا".
كما هنأت فيفي الفنانتين ليلى علوي ونيللي بأعياد ميلادهن، "كل سنة وحبايبي النجمة الجميلة ليلي علوي بخير والنجمة نيللي بخير يا رب عيد ميلاد سعيد عليكوا".
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