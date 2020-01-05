فيديو.. ابن ليلى علوي يحتفل بعيد ميلادها وسط أصدقائها

شاركت الفنانة ليلى علوي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو أثناء احتفال ابنها "خالد" بعيد ميلادها وسط أصدقائها.

ونشرت "ليلى" مقطع الفيديو وهي تحتفل بعيد ميلادها الـ58، معلقة عليه: "حبيبي يا خالد.. فرحتني جدًا باحتفالك بعيد ميلادي، يارب نحتفل دايماً مع بعض".

و"خالد" هو ابن الفنانة ليلى علوي بالتبني، إذ قررت تبنيه بعد وفاة إحدى قريباتها التي أوصتها بتربية نجلها والاعتناء به، وهو ما قامت به بالفعل، فأنها عادة ما تشارك متابعيها بصورها مع "خالد" في مناسبات مختلفة.