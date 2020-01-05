شاركت الفنانة ليلى علوي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو أثناء احتفال ابنها "خالد" بعيد ميلادها وسط أصدقائها.
ونشرت "ليلى" مقطع الفيديو وهي تحتفل بعيد ميلادها الـ58، معلقة عليه: "حبيبي يا خالد.. فرحتني جدًا باحتفالك بعيد ميلادي، يارب نحتفل دايماً مع بعض".
و"خالد" هو ابن الفنانة ليلى علوي بالتبني، إذ قررت تبنيه بعد وفاة إحدى قريباتها التي أوصتها بتربية نجلها والاعتناء به، وهو ما قامت به بالفعل، فأنها عادة ما تشارك متابعيها بصورها مع "خالد" في مناسبات مختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. ابن ليلى علوي يحتفل بعيد ميلادها وسط أصدقائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.