دراسة: ساعات العمل الطويلة تزيد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

أوضحت دراسة كندية، أن العمل 49 ساعة في الأسبوع أو أكثر يرتبط بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 70 بالمائة، مقارنة بمن يعملون أقل من 35 ساعة أسبوعيًا.

وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعة آفال بإقليم كيبيك، لاحظ فريق البحث أن من يعملون أكثر من 49 ساعة في الأسبوع يزداد احتمال ارتفاع الضغط لديهم بنسبة 66%.

وأظهرت النتائج أن العمل بين 41 و48 ساعة في الأسبوع يرتبط بزيادة احتمالات ارتفاع الضغط بنسبة 54%.

ويرتبط ارتفاع الضغط بزيادة المخاطر التي تهدد صحة القلب بشكل كبير، واعتمدت الدراسة على البيانات الصحية لـ 3500 موظف في كيبيك.