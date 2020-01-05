الامارات | القرية العالمية: تمديد العرض المجاني للمربيات حتى نهاية الموسم

شكرا لقرائتكم خبر عن القرية العالمية: تمديد العرض المجاني للمربيات حتى نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن تمديد العرض العائلي الخاص بالمربيات اللواتي يرافقن الأطفال، والذي يمكنهن من الدخول مجاناً إلى مجموعة مختارة من الوجهات والفعاليات المدفوعة، حتى نهاية الموسم الـ24.

وكانت القرية العالمية، قد أطلقت عرضاً عائلياً خاصاً بالتزامن مع موسم الأعياد والعطلات المدرسية، يوفر للضيوف فرصة قضاء يوم عائلي وزيارة الأجنحة المتعددة ومشاهدة العديد من العروض، ونال العرض صدىً إيجابياً لدى العائلات.

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من جهته، قال مدير تجربة الضيوف في القرية العالمية مهند إسحاق: إن "نشاطات القرية العالمية تتمحور بطبيعتها حول الأسرة وتوفير النشاطات الترفيهية والثقافية لها، علاوة على تجربة التسوق العالمية».

وأضاف «بناء على التزامها بتوفير أفضل تجارب الترفيه، إضافة إلى استضافة أهم الوجهات والفعاليات والنشاطات الفريدة في الموسم الـ 24، استطاعات القرية العالمية توسيع نطاق العروض المخصصة للعائلات، وتمديد العرض الجديد لتمكين العائلات من الاستمتاع بأفضل عروض الترفيه العائلي والتسوق والتعرف على الثقافات العالمية. ونتطلع للترحيب بجميع ضيوفنا لعيش أفضل تجربة ترفيه عائلي في المنطقة والعالم».

ومن الوجهات التي يشملها العرض العائلي الجديد: العرض الشيق - تحدي الأقوياء، وعرض السيرك، ومتحف ريبليز صدق أو لا تصدق! وألعاب الأطفال في منطقة الألعاب كرنفال.

