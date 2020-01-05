تصميمات " إيلي صعب" مجموعة رائعة لربيع وصيف 2020 مستوحاة من التسعينات

و تتوالى مفاجآت إيلي صعب Elie Saab التي اعتدنا عليها و أصبحنا ننتظرها دائماً ، هذه المجموعة الجديدة المقدمة لموسمي ربيع وصيف 2020 تأخذك لسنوات ماضية حيث السبعينات التي كانت تتألق خلالها أزياء الرقص و الديسكو و الفضفاضة المزينة بشريط ذهبي يمنحها الشكل الكلاسيكي و التصميم المميز .

تضمن عرض أزياء إيلي صعب Elie Saab في أسبوع الموضة بباريس مجموعة واسعة من الأزياء الجريئة و التصميمات الجذابة ذات الألوان المفعمة بالحرية و التألق و المضيئة متعددة الألوان ، حيث تكسوها النجوم و الكرة و الدبابيس ، كما تألقت السترات المصممة من الدانتيل و الحرير الأسود متعدد الطبقات و ثياب السهرة الشبكية ، و الفساتين الطويلة بألوان قوس قزح ، و التنانير المنقوشة و المطبوعة .

تسارعت نجوم إيلي صعب Elie Saab لتتنافس مع الأقمشة ذات اللون الذهبي إلى لفت أنظار الحضور حيث شفافية القمشة الرقيقة المزينة بالنجوم تضفي سحرٌ خاص يجذب كل من يشاهدها مما جعل تصميماته ذات طابع خاص هذا الموسم .

الأنوثة و الجاذبية عنوان مجموعة إيلي صعب Elie Saab حيث تألقت العارضات بالعديد من التصاميم الفاتنة التي يغلب عليها البدلات الرسمية و الشورت القصير الذي يعلوه طبقة متدرجة الطول من الثياب الجذاب ، و التنانير و الفساتين القصيرة جداً مما يجعلها الأكثر جرأة في موسم ربيع و صيف2020 .

فساتين سهرة إيلي صعب Elie Saab جاءت بأطوال مختلفة و منها الثياب ذات التصميم القصير من الأمام و يتدرج في الطول من الخلف ، و الفساتين الطويلة المفتوحة من الأمام و التي تكشف عن الساق لتبرز جمال التصميم . إليكم مجموعة كبيرة لأبرز تصميمات إيلي صعب Elie Saab في أسبوع الموضة في باريس لموسم ربيع و صيف2020 .

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