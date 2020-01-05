درة تتألق بالأبيض في أحدث جلسة تصوير: عندما تختار أن تكون حقيقيا

نشرت الفنانة درة مجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت فيها مرتدية قميص باللون الأبيض، ومكياج هادئ، وعلقت: "تصبح أجوائك أكثر جاذبية عندما تختار أن تكون حقيقيا".

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وتفاعل متابعوها مع الصور وجاءت من ضمن التعليقات: "صاحبه الإطلالة الجميلة، من أجمل الفنانات يا درة، مفيش أجمل منك".

كانت نفت الفنانة درة، الأخبار المتداولة، بشأن علاقتها بالفنان الراحل، نور الشريف، خلال تصريح سابق لـ"الوطن"، "ده كلام سخيف وفارغ، انتشر مش عارفة مين وراه، على مواقع مدفوعة على الفيسبوك، ولا أساس له من الصحة".