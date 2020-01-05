شاهد| في الكويت .. سَكِرَ حتّى الثمالة وتعرّى وخرج الى الشارع وهذا ما حدث له!!

ضبطت دوريات النجدة وافداً سورياً بعد أن خرج يركض عارياً في مدينة خيطان جنوب مدينة الكويت.

الواقعة بدأت ببلاغات انهالت على عمليات وزارة الداخلية من قبل عدد من الأشخاص أبلغوا أنهم شاهدوا شخصاً يركض عارياً في خيطان، وعلى وجه السرعة انتقل رجال شرطة النجدة إلى المكان،

وعند وصول رجال الأمن الى الموقع بعد بلاغات تبيّن أن المبلَّغ عنه سقط على الأرض، بعد أن ركض لمسافة طويلة، وعلى الفور تم ستر عورته بقطعة قماش حتى وصلت سيارة الإسعاف، وتم نلقه إلى مستشفى الفروانية وتقديم العناية الطبية له حتى تحسنت صحته.

وقال مصدر أمني لصحيفة “الراي” إنّه بعد التحقيق الأولي، تبيّن أن المبلَّغ عنه سوري يبلغ من العمر 30 عاماً، وكان بحالة سكر شديدة، غيبت عقله، فخرج إلى الشارع، وركض مجرداً من ثيابه.

وتم تسجيل قضية ضد المتهم في مخفر خيطان، وحجزه في النظارة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.