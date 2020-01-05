قدمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل كبدة إسكندراني، وذلك من خلال برنامجها "أميرة في المطبخ" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات السهل تحضيرها في المنزل.

مقادير كبدة إسكندراني

نصف كيلو كبدة شرائح رفيعة

1 كوب طحينة

كمون

2 ملعقة كبيرة ثوم

1 قرن فلفل حار أحمر

1 قرن فلفل حار أخضر

2 فلفل رومي

1 كوب خل

نصف كوب عصير ليمون

Advertisements

1 كوب زيت ملح

فلفل أسود

10 أرغفة عيش بلدي

4 حزم جرجير

طريقة عمل كبدة إسكندراني

قطعي الفلفل وضعيه في المفرمة مع الفلفل الحار، والكمون، والثوم، واليمون، والخل، وقليل من الزيت، مع 2 ملعقة طحينة.

افرمي الخليط مع بعضه حتى يصبح مثل المعجون.

ضعي نصف كمية الكبدة في وعاء، ثم أضيفي إليها التتبيلة، وقلبيها جيدًا.

حضري طاسة وضعي كمية كبيرة من الزيت، وضعي نصف كمية الكبدة، وشوحيها لمدة 5 دقائق، وهذه الطريقة تحافظ على الكبدة من فقدان المياه التي بداخلها.

شوحي باقي الكبدة على النار حتى تمام النضج.

قدميها ساخنة مع باقي الطحينة.