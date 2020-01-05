زواج حاتم ذو الفقار ونورا.. 8 أشهر بدأت بقصة حب وانتهت بمساومة للطلاق

قال عنها إنها حبه الوحيد، رغم وجود الكثيرات حوله، ورغم زواجه من اثنتين غيرها، وصفها بالفتاة الجدعة بنت البلد، هكذا كانت علاقة الفنان حاتم ذو الفقار والفنانة نورا.

ويتزامن اليوم 5 يناير، ذكرى ميلاد الفنان حاتم ذو الفقار، ويقدم "هن"، قصة حبه وزواجه من الفنانة نورا، خلال السطور التالية.

تعرفت نورا على حاتم ذو الفقار، أثناء تصوير فيلم "عنتر شايل سيفه"، وجمعت بينهما قصة حب عنيفة وقتها، وتزوجا في حفل ضخم حضره عدد كبير من أهل الفن، وكان الفنان الراحل نور الشريف شاهدًا على عقد قرانهما.

أقاما حفل الخطبة وسط الأهل والأقارب، وبعد فترة عقدا حفل الزفاف في قاعة "بالمادور" بفندق "مريديان"، بحضور لفيف من نجوم الفن منهم، نور الشريف، ويحيى الفخراني ومحمود ياسين، وغيرهم.

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لكن بعد مرور 8 أشهر على الزواج، طلبت نورا الطلاق، والسبب، كما صرحت فى أحد الحوارات الفنية، أنها اكتشفت شخصية أخرى في حاتم، غير التي عرفتها منذ الأيام الأولى للزواج، وظهر هذا التباعد بينهما، عندما دعتهما الإعلامية سلمى الشماع في برنامجها"زووم" كأحدث زوجين في الوسط الفني.

حاول أفراد الأسرة التدخل لحل المشاكل بينهما، لكن نورا صرحت أنها لا تطيقه، ثم طلبت الطلاق وكادت محاولات الأسرة أن تنجح لكن حاتم فاجئها بطلب ثمن الطلاق ما جعلها توافق وتصر عليه، وبسبب هذه المشكلة ألغي حفل عيد ميلاد نور الشريف الـ39.