"إزاي أبقى زي هيفاء وهبي".. أسرار إطلالة الفنانة الأخيرة

بفستان شيفون، باللون النيود، مزودا بالكرانيش، وبأكمام "بالون" قصير من الأمام، وله "اكستنشن" من الخلف، مع الشعر الأشقر، تألقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، خلال أحدث حفلاتها برأس السنة داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ولم يمر الكثير من الوقت على الحفل، إلا وباتت صورة الفنانة اللبنانية متداولة بشكل كبير، من قِبل الفتيات، اللاتي علقن على مظهر ساقيها، اللتين ظهرتا مشدودتين، مع لمعة براقة، متسائلين عن سر تلك الإطلالة الأنثوية الجذابة.

"أنا عاوزة ابقى زي هيفاء وهبي.. هي هيفاء عاملة ايه؟".. أسئلة انتشرت على المجموعات السرية الخاصة بالفتيات، متسائلات على الخطوات التي تنتهي بهن في النهاية لتلك النتيجة.

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ويقدم "هن"، بعض الاقتراحات للتمتع بتلك الساقين الأنثويتين على طريقة هيفاء وهبى.

تقشير وشد

تقول سارة عصام، أخصائية تجميل وعناية بالبشرة والجسم، إن الوصول لتلك النتيجة، يتطلب الخضوع لجلسات شد وتقشير للجلد، أو للساق بشكل أدق، مما يجعل السيدات تتمتع بتلك الإطلالة.

وأوضحت لـ "هُن"، هناك أجهزة "BODYmachine"، تعمل على تقشير الجسم، وإزالة الجلد الميت الموجود على الساق، كما أنها تعمل على شد الجلد، وإعطائه نعومة ولمعان واضح مع الترطيب.

جوارب كريستال

واحدة من الحلول التي يمكن اللجوء لها، للظهور بساق أنثوية، من خلال ارتداء "الكولون" الكريستال، المصنوع من الحرير، وخيوط الليكرا، والذي يأتي بلون البشرة، ما يجعل الجسد يبدو لامعًا وبراقًا.

هايليتر

إحدى المستحضرات التي تستخدمها الفتيات على الوجه، لجعله لامعًا وبراقًا، ومؤخرًا باتت شركات مستحضرات التجميل، تصدر منه ألوانًا تناسب لون الجسد، لوضعه على الساقين، أو الذراعين، كي تبدوان لامعتين هكذا، كما إنه يعد من أشهر وأسرع الحلول.