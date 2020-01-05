إليك 10 من أفضل الجزر الكاريبية عليك زيارتها

محمد اسماعيل - القاهرة - نقلًا عن الـ"سي إن إن"

تخطط بعض العائلات مع بداية العام الجديد، واقتراب موسم الإجازات من المدارس، في زيارة جزر الكاريبي ذات الطبيعة المميزة.

نقدم لكم أفضل 10 جزر كاريبي التي تناسب مختلف الأنشطة التي تخطط للقيام بها هناك:

دومينيكا لمحبي المساحات الخضراء

تتمتع القمم الخضراء، والوديان العميقة، ومئات الأنهار في جزيرة دومينيكا التي تبلغ مساحتها 290 ميل بمنطقة شرق البحر الكاريبي، بالمساحات الخضراء الواسعة،

كايكوس الشمالية والوسطى

تتمتع جزر كايكوس الشمالية والوسطى حياة ريفية تخلو من المنتجعات الفارهة، وفي كايكوس الوسطى، ستجد واحدة من أجمل السواحل في شاطئ "مودجين هاربور".

وتوفر مزرعة "Wade's Green Plantation" في كايكوس الشمالية نافذة إلى عصر مزارع الموالين في جزر توركس وكايكوس، وتاريخ الجزيرة

كوراساو للراغبين باستكشاف "حياة المدن"

تقع على بعد 145 كيلومترا شمال فنزويلا، وتعد جزيرة كوراساو واحدة من أكثر المراكز الحضرية حيويةً في منطقة البحر الكاريبي.

وتوفر ويلمستاد، وهي عاصمة الجزيرة، تجربة أوروبية-كاريبية فريدة، إذ تجلب العمارة الاستعمارية الهولندية أمستردام إلى هذه الدولة التي تتمتع بحكم ذاتي ضمن المملكة الهولندية.

ولا يمكن الوصول لهذه الجزيرة إلا عن طريق الجو من سانت مارتن المجاورة.

وتحتضن جزيرة سابا مدرجاً يبلغ طوله 1300 قدم (396 مترا)، وهو يُصنف غالباً بكونه أقصر مدرج تجاري في العالم.

أنتيغوا لشواطئ متنوعة

تحتوي هذه الجزيرة على 365 شاطئا، ما يجذب المزيد من محبي الشواطيء، ويجذب خليج ديكنسون الباحثين عن أشعة الشمس، والرمال البيضاء، والرياضات المائية، وأما خليج "Half Moon"، فهو يوفر العزلة بين رمال كريستالية وردية اللون.

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بربادوسة لمشروب الروم

يتحرك قصب السكر في وجه النسيم وسط باربادوس ليذكر الأشخاص بثقافة مشروب الروم الغنية في الجزيرة.

ويمكن للزوار القيام بجولات في مصانع التقطير، أو التوقف عند واحدة من متاجر الروم العديدة في الجزيرة للاستمتاع به مع المحليين، بجانب الاستمتاع بأشهى المأكولات من مطبخهم، المتنوعة بالنكهات الأفريقية، والهندية، والبريطانية.

سانت بارتس من أجل الفخامة المفرطة

عادت هذه الجزيرة كواجهة سياحية مرة ثانية بعد إعصار إيرما في عام 2017.

بيميني، البهاما

ارتبطت هذه الجزيرة بأيقونة الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ، والكاتب إرنست همنغواي، الذي يزورها في الثلاثينات لصيد السمك.

واستضافت الجزيرة كينغ في الستينيات، وفي إحدى زياراته، عمل على خطاب قبول جائزة نوبل خاصته قبل وقت قصير من اغتياله في عام 1968.

بورتوريكو للموسيقى والرقص

يمكنك تعلم رقصة السالسا في "Cambio en Clave" في سان خوان، أو زيارة مدرسة "Don Rafael Cepeda" لتعلم رقصات مثل "بومبا"، و"بلينا".

مارتينيكى للراغبين بنكهة أوروبية في البحر الكاريبي

سيجد الزوار نكهة أوروبية في منطقة البحر الكاريبي. ويمكنك فيها استكشاف مشهد المطاعم الفاخرة، واستكشاف جمال كنيسة من القرن الثامن عشر، إضافة إلى العديد من المطاعم والحانات.