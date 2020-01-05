منها الجوافة.. 5 فواكه شتوية تخفف أعراض ارتجاع المريء (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي: يسبب ارتجاع المريء اضطرابات الجهاز الهضمي، وذلك بسبب ارتجاع العصارة الهضمية من المعدة إلى المريء، وهناك بعض الفواكه الموجودة في الأسواق حاليًا، وتعمل على تخفيف الأعراض. للمزيد عن فواكه شتوية مفيدة لمرضى ارتجاع المريء.. اضغط هنا

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