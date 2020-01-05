من بينها التهاب الكبد.. أضرار تناول السوشي

نيجيري، ماكي، الساشيمي، إذا كنت أحد الملايين الذين يعشقون السوشي، فأنت تعرف بالضبط ما هي هذه الأطباق اليابانية.

أصبح السوشي واحدا من أكثر الطرق اللذيذة والصحية لتناول الغداء أو العشاء، ولكن على الرغم من أنه من الموصى به تناول السمك مرتين في الأسبوع على الأقل لأنه غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية (التي تساعد على تحسن الدورة الدموية في أجسامنا وتقلل من ضغط الدم)، هناك بالتأكيد جانب مظلم لتناول الأسماك النيئة التي هي أكثر ضررًا على الصحة بحسب موقع "إنسايدر".

ما هو السوشي؟

يصنع السوشي في الأصل في اليابان كوسيلة للحفاظ على الأسماك، لكنها امتدت لاحقًا إلى العالم كوسيلة غريبة وفنية لإعداد المأكولات البحرية، وتشمل مكوناته الرئيسية الأرز المسلوق والسمك النيء أو المحار والخضروات الملفوفة في الأعشاب البحرية.

على الرغم من أن معظم الأسماك نيئة إلا أنه يمكن طهيها وتتبيلها في صلصات مختلفة، وهناك المئات من الأنواع المختلفة من المكونات التي يمكنك الحصول عليها في السوشي، من ثعبان البحر والأفوكادو إلى الروبيان والخيار، ولكن إلى حد بعيد أكثر أنواع السمك الخام شيوعًا هو سمك التونة والسلمون.

أضرار السوشي

أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على الربو والسرطان وأمراض الكلى، ولكن هناك أيضًا العديد من العناصر السامة الموجودة في الأسماك النيئة والتي يمكن أن تضر جسمك بشكل كبير.

فيما يلي بعض مخاطر تناول السمك النيء أو المحار:

الزئبق

الزئبق هو أخطر العناصر الموجودة في الأسماك غير المطهية، ويوجد بشكل طبيعي بكميات صغيرة في الصخور والتربة، ولكن بسبب الأنشطة البشرية مثل حرق الوقود الأحفوري وإلقاء الملوثات في المياه، فقد أصبح ضارًا بشكل متزايد بالبيئة.

عندما تلقي المصانع مبيدات الآفات الضارة وغيرها من السموم في الياه، يجري امتصاصها من قبل الحياة البحرية في الماء، وهذا يشمل الأسماك، لذلك، عندما نأكل السمك النيء، نستهلك الزئبق ويتحول إلى مجرى الدم.

الآثار الضارة لابتلاع الزئبق هي:

تلف الجهاز العصبي المركزي والحمض النووي والدماغ.

الحساسية.

الصداع.

تلف الحيوانات المنوية.

عيوب خلقية.

إلتهاب الكبد أ

يحدث الالتهاب الكبدي الوبائي "أ" بسبب فيروس يمكن أن يشعل كبدك ويلحق الضرر بوظائفه.

كبدك هو الذي يحارب العدوى ويزيل السموم الضارة من جسمك، لذلك إذا أصبت بالتهاب الكبد الوبائي (أ)، فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف القدرة الطبيعية لجسمك على محاربة الجراثيم.

يمكن الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي A عن طريق تناول المحار النيئ، مثل سرطان البحر والروبيان، وتشمل الأعراض الحمى والغثيان وفقدان الشهية.

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ومع ذلك، فيمكن علاجها، حيث يمكنك الحصول على لقاح التهاب الكبد الوبائي A للمساعدة في منع الفيروس من مهاجمة جسمك.

الديدان والطفيليات

على الرغم من تدريب طهاة السوشي على التعرف على الديدان وبيض الدودة في الأسماك النيئة، إلا أنهم ما زالوا قادرين على الانزلاق خلال عملية التحضير.

معظم الأسماك لديها نوع من الدود أو الطفيليات فيها، لكنها تُقتل عندما تُطهى الأسماك، لذا فإن تناول الأسماك النيئة يوفر فرصة للديدان والطفيليات الأخرى للسفر إلى الجهاز الهضمي ومهاجمة أمعاءنا، هذا يمكن أن يسبب عدم الراحة في البطن، وضعف الأطراف والتعب.

ولكن احتمال الإصابة بالديدان والطفيليات من الأسماك النيئة غالباً ما يكون ضئيلاً إلى لا شيء.

السعرات الحرارية العالية

يحتوي السوشي على الأسماك والخضروات، والتي هي صحية ولكن عندما تدمج مع المكونات الأخرى، فإنها يمكن أن تضيف ما يصل إلى كمية غير صحية من السعرات الحرارية.

تحتوي لفائف كاليفورنيا رول، التي تحتوي على عصا السلطعون المقلدة والأفوكادو والخيار، على حوالي 350 سعرة حرارية، بينما تحتوي لفائف التونة الحارة المشهورة، والتي تشمل التونة والمعجون الساخن ورقائق الفلفل الأحمر المخلوطة مع المايونيز، على 450 سعرة حرارية.

السالمونيلا

السالمونيلا هو مرض آخر ينقله الطعام، وغالبًا ما يوجد في الأسماك النيئة واللحوم التي لم يجر إعدادها بشكل صحيح.

تسمم السالمونيلا يمكن أن يحدث أيضًا من السوشي، حتى الالتهابات الفيروسية مثل النوروفيروس جرى ربطها بتناول السوشي النيء.

الليستيريا

هي عدوى خطيرة تسببها الأغذية الملوثة، غالبًا ما توجد في كلٍ من الأسماك المدخنة والخام، ويمكن أن تكون خطرة بشكل خاص على النساء الحوامل.

يمكن أن تسبب البكتيريا المسببة للأمراض مثل الليستيريا أحادية المنشأ والمكورات العنقودية الذهبية والبكتيريا العصوية الفوضى في أمعائك، إن المخاطر الرئيسية لاستهلاك الأسماك النيئة يمكن أن تترجم إلى الأمراض المعدية التي يمكن أن تؤدي إلى آلام شديدة في البطن والغثيان والقيء.

كيفية تخفيف المخاطر الصحية للسوشي:

اختر مطعما ذي سمعة طيبة

من منظور الطفيليات والعدوى، اختر مطعمًا حسن السمعة واكتشف كيف يعالجون السمك قبل تحويله إلى السوشي.

يجب تجميد الأسماك وتخزينها في برادات تجارية لمدة 15 ساعة على الأقل، لقتل كل الطفيليات.

اختيار الأسماك الصغيرة

لتجنب الزئبق والسموم الأخرى، اختر الأسماك الصغيرة التي تحتوي بشكل طبيعي على كمية أقل من السموم.

أكل السوشي بسرعة

أكل السوشي الخاص بك على الفور ولا تتركه في درجة حرارة الغرفة.