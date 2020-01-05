طريقة عمل المفتقة

المفتقة من الأكلات التي تشعرك بالدفء الشديد في الشتاء نظرا لدسامتها، وبدلا من شرائها جاهزة من الخارج، يمكنك صنعها في المنزل بطريقة صحية وآمنة، ولكن يجب الحذر عند تناولها لأنها تسبب زيادة الوزن. المقادير كيلو عسل أسود. 1/4 كوب دقيق. كوب سمسم. 1/4 كوب زيت. كوب سوداني غير مملح. 6 ملاعق كبيرة حلبة مطحونة. 3 ملاعق كبيرة كركم. 5 ملاعق كبيرة مغات. 1/2 ملعقة صغيرة ملح ليمون. 1/2 ملعقة صغيرة ماء. Advertisements طريقة التحضير يوضع العسل والمغات والدقيق و5 ملاعق من الحلبة و2 ملعقة من الكركم، في قدر كبير. يقلب الخليط حتى تذوب جميع المكونات في العسل. يوضع القدر على نار هادئة جدًا، يقلب العسل كل 10 دقائق في اتجاه واحد لمدة 3 دقائق. تكرر العملية حتى يغلي. يذاب ملح الليمون في الماء، ثم يضاف إلى العسل بعد غليانه. يقلب لمدة 3 دقائق. يرفع القدر من على النار. يسخن الزيت، على نار متوسطة، دون أن يقدح، ثم تضاف باقي الحلبة والكركم حتى يتلون الزيت بلون الكركم، ثم يرفع فورا. يضاف السمسم والفول السوداني إلى العسل ويقلب. توضع المفتقة في برطمانات زجاجية. يوزع على الوجه خليط الزيت والكركم والحلبة.

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