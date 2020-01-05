يشعر بعض الأشخاص بقشعريرة الجسم، وذلك لعدة أسباب منها الشعور بالبرد، سوء التغذية، قصور الغدة الدرقية، وهناك أسباب أخرى تتسبب في حدوث قشعريرة الجسم منها وفقًا لما ذكره موقع "daily medical":

الأدوية

إذا أصيب الشخص بالقشعريرة دون وجود حمى، فهذا قد يكون نتيجة تناول دواء أو مزيج من الأدوية، ويحصل بشكل خاص عند استعمال جرعات غير مناسبة من بعض الأدوية العشبية أو الأدوية التي لا تحتاج لوصفة طبية.

لذلك يجب الحرص على قراءة النشرة الطبية للدواء لمعرفة الجرعات المناسبة، ومعرفة الأعراض الجانبية المحتملة للدواء.

الحركة الزائدة

قد تتسبب الحركة الزائدة في إصابة الشخص بقشعريرة، إذ أن هذا النوع من الأنشطة الجسدية قد يتسبب في تغيير كبير في حرارة الجسم، الأمر الذي قد يسبب القشعريرة.

سوء التغذية

يتسبب سوء التغذية في نقص في مستويات العناصر الغذائية الأساسية في الجسم، ما يتسبب في إصابة الجسم بأمراض مثل فقدان الشهية، وهذه الأمراض قد تتسبب في أعراض مختلفة، تشمل القشعريرة والتعب والإرهاق واضطرابات في نبض القلب.

الغدة الدرقية

قصور الغدة الدرقية يعتبر من أسباب قشعريرة الجسم، وهذه بعض الأعراض الأخرى المرافقة، انتفاخ الوجه، اكتساب الوزن الزائد، جفاف وضعف الشعر والأظافر.

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القلق المستمر

قد يتسبب الشعور بالخوف والهلع وحتى القلق المستمر بظهور القشعريرة.

نقص سكر الدم

في حال إصابة الشخص بنقص حاد في سكر الدم، فإن هذا قد يكون من أسباب قشعريرة الجسم، لا سيما لدى المصابين بمرض السكري.