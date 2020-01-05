طريقة عمل بطاطا بالكريمة

تعتبر البطاطا بالكريمة، من أكثر الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين نظرا لمذاقها الطيب والشهي، والتي تتفنن ربات المنازل في إعدادها بطرق مختلفة. وإليك طريقة عمل البطاطا بالكريمة، على طريقة الشيف "نرمين هنو". مكونات البطاطا بالكريمة 4 حبات بطاطا مقطعة شرائح رفيعة لتر كريمة الخفق 2 كوب مرق الدجاج المكثف 1/2 كوب جبنة Advertisements طريقة تحضير البطاطا بالكريمة ترتب نصف كمية شرائح البطاطا في صحن الخبز. ترش نصف كمية الجبنة. ترتب بقية البطاطا فوقها. ترش بقية كمية الجبنة. تخلط الكريمة مع المرق. وتصب فوق صحن الخبز. توضع بالفرن على درجة حرارة 170، لمدة 40 دقيقة حتى الإحمرار.

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