كيفية حماية الطفل من نزلات البرد

تزداد احتمالات إصابة الطفل بنزلات البرد في فصل الشتاء، بسبب تقلبات الطقس، ومن الأمور التي تساعد على حماية الطفل من الإصابة بنزلات البرد في فصل الشتاء كما ذكرها موقع "Mayo Clinic":
غسل اليدين
يجب الحرص على تعليم الطفل غسل يديه قبل وبعد استخدام الحمام، وكذلك قبل الأكل وبعده، من خلال استخدام الماء الدافئ والصابون، لمدة تصل إلى 15 ثانية، وحاولي أن تعوديه أيضاً على استخدام المناديل المبللة والمعطرة وهو خارج المنزل لتبقى يديه نظيفة ومعقمة.
استخدام المطهرات والمعقمات
يجب عليكِ دائماً تطهير وتعقيم الأشياء التي يلمسها أكثر من شخص لأكثر من مرة في اليوم الواحد، وأهمها المفاتيح مثلاً، ومفاتيح الإضاءة، إضافة إلى مقابض الأبواب في المنزل.
تجنب التدخين
يجب تجنب التدخين بالقرب من الأطفال، لأن ذلك يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بمشاكل الجهاز التنفسي، وبالتالي الإصابة بالإنفلونزا والبرد.
الأساليب الصحية
يجب تعليم الطفل الأساليب الصحيحة للكحة أو العطس، كأن يضع مناديل على فمه أو أنفه.
الشوربة
تناول الشوربة لأنها تقلل الاحتقان والشعور بالتعب.
العصائر الطبيعية
تساعد العصائر الطبيعية على الحماية من الإصابة بنزلات البرد.
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