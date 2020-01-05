"لذوذ ومختلف وخفيف الدم"... فنانات تشدن بـ"سالمونيلا" رغم الهجوم

حالة كبيرة من الجدل أثارتها أغنية "سالمونيلا" للمطرب تميم يونس، عقب نشرها عبر قناته على يوتيوب، في بداية العام الحالي، لتصبح الأكثر تداولًا عبر منصات "السوشيال ميديا"، لينقسم حولها الرواد بين من رأى أنها أغنية تحمل نوعا جديدا وخارجا عن المألوف من الأغاني، وبين من صنفها من الأغاني التي تشجع من العنف ضد المرأة، وترفع نسب التحرش، بسبب كلماتها.

وواجهت الأغنية انتقادا من بعض الفتيات، فضلًا عن انضمام عدد من الحقوقيات للفريق الذي رأى أن الأغنية تحمل عنصرية وإساءة للمرأة، ليصفن كلماتها بالوسيلة المشجعة لزيادة التحرش الجنسي.

وعلى الرغم من هذا الهجوم من البعض لنصرة المرأة، ظهرت بعض الفنانات اللاتي أعربن عن إعجابهن بها، وبالفيديو الخاص بها.

كندة علوش

عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، تفاعلت الفنانة السورية كندة علوش، مع الأغنية، قائلة: "أغنية تميم يونس، سالمونيلا، حلوة كمزيكا وكلام، وڤيديو كليب ذكي، وأداء تميم رائع، من الشطارة إنك تعرف توصل فكرة عميقة ومهمة من غير فجاجة ومباشرة بذكاء وخفة دم، براڤو".

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نيللي كريم

بتعليق بسيط، على مقطع من الأغنية، والذي نشره الفنان محمود العسيلي، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، بعدما ظهر بصحبة "تميم" خلال "الكليب"، قالت الفنانة، نيللي كريم: "لذوذ أوي، بجد برافو".

نجلا بدر

وعقبت الفنانة نجلا بدر، هي الأخرى على منشور "العسيلي" الخاص بكليب "سالمونيلا" قائلة: "انت مختلف بجد".