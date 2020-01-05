جلد وشيفون.. نانسي عجرم تكشف عن إطلالتها في "ذا فويس كيدز"

كشفت الفنانة نانسي عجرم، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، عن إطلالتها التي ستظهر بها في الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز".

اختارت "نانسي" إطلالة بالجلد الأسود والشيفون، حازت على إعجاب متابعيها، وجاءت من ضمن التعليقات: "جميلة طول عمرك، إطلالتك هادية ورقيقة مثلك".

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برنامج "ذا فويس كيدز" يُعرض على قناة "إم بي سي مصر" بشكل حصري، ويبدأ بمراحل متعددة منها مرحلة اختبار الصوت، والذي يختاره مجموعة من الفنانين الذين يعملون أيضا على اختيار فريق من الأطفال لكل فرد منهم.

وعرض البرنامج على "إم بي سي مصر"، في نسختين سابقتين، فاز فيهما كل من لين الحاييك، من لبنان، من فريق النجم كاظم الساهر، وحمزة الأبيض، من المغرب، من فريق كاظم الساهر، أيضا.