الامارات | «مهندس المستقبل» ينجز 9 مشروعات مصغرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «مهندس المستقبل» ينجز 9 مشروعات مصغرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، برنامجي «مهندس المستقبل»، و«الشيف الصغير»، اللذين نظما ضمن الدورات التدريبية لبرنامج «مهنتي».

استهدف برنامج مهندس المستقبل الذي نظم بالتعاون مع جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا 25 طفلاً وطفلة في مركز حلوان، وركَّز على تدريب المشاركين وتعريفهم بأساسيات الهندسة، وكيفية استخدام مهاراتها لتصميم المشروعات، لتأهيلهم ليصبحوا في المستقبل مهندسين مبتكرين.

وسعى البرنامج إلى تطبيق المهارات الهندسية في تصميم المشروع بشكل فردي وجماعي، وزيارة المواقع الإنشائية ضمن المشروعات التراثية في الشارقة، كما تعرفوا على أنواع الهندسة مع التركيز على الهندسة المعمارية.

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وتعلم الأطفال عناصر ومبادئ التصميم العمراني الإماراتي قديماً، ومهارات التصميم الداخلي والخارجي للمباني، واستخدام الحاسوب في الرسم المعماري، واختيار المشروع وتنفيذه على مجسم، واستطاع الأطفال في ختام البرنامج إنجاز تسعة مشروعات هندسية مصغرة.

بينما تضمن برنامج الشيف الصغير الذي نظم بالتعاون مع مركز الشيف الدولي بالشارقة بمشاركة 15 طفلاً في مركز الطفل للفنون بضاحية مغيدر، تعليم الصغار إعداد الوصفات السهلة والبسيطة والتي تناقش التغذية الصحيحة التي يحتاج إليها الجسم، بتقديم مجموعة من وصفات الطهي المنزلي بنظام غذائي متوازن يعتمد على هرم الطعام الصحي.

وهدف البرنامج إلى نشر الوعي بأهمية تناول الطعام الصحي وفوائده الغذائية، والتعامل مع المواد المناسبة.