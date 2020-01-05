الامارات | التركي يغني «تعال أشبعك حب» في القرية العالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن التركي يغني «تعال أشبعك حب» في القرية العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحيا الفنان محمود التركي حفلاً غنائياً، الليلة قبل الماضية، على المسرح الرئيس في القرية العالمية. وقدم الفنان الخليجي مجموعة من أغانيه وسط تفاعل من الحضور.

وشهد المسرح حماساً لافتاً عندما بدأ التركي بغناء «تعال أشبعك حب»، التي لاقت جماهيرية في العالم العربي.

وأدى الفنان باقة من أغانيه القديمة والجديدة، من بينها «ما أعوفك» و«رحت زعلان»، التي اشتهر بها في بداياته الفنية عام 2013، إضافةً إلى أحدث أغانيه «ضمني ضمني»، وغيرها.

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وشهد الحفل الأول لعام 2020 في القرية العالمية آلاف الضيوف، الذين استمتعوا بالمشاركة في العديد من الفعاليات الترفيهية، إضافة إلى عيش تجربة ثقافية مميزة.

ونشر العديد من تفاصيل الحفل من قبل الضيوف على منصات التواصل الاجتماعي. ويزور القرية العالمية سنوياً الملايين من المواطنين والمقيمين والسياح، للتعرف إلى تجارب الترفيه والتسوّق والطعام المميزة، التي توفرها أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوّق والترفيه في المنطقة.

وتنظم القرية العالمية حفلات موسيقية كل يوم جمعة عند الساعة التاسعة مساءً، يحييها نجوم من الشرق الأوسط وآسيا والعالم، في إطار التزامها بتقديم تجارب لا تُنسى للضيوف.