الامارات | كاميرون دياز تستقبل طفلتها الأولى بعد 5 سنوات زواج

شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرون دياز تستقبل طفلتها الأولى بعد 5 سنوات زواج والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الممثلة الأمريكية كاميرون دياز، على حسابها على موقع «إنستغرام»، استقبالها أول طفلة من زوجها بنجى مادن، بعد خمس سنوات زواج، وفق ما تم نشره بموقع «سبوتنيك».
وأوضحت دياز، التي تبلغ من العمر 47 عاماً، عبر منشورها، أن طفلتها «رادكس» أسرت قلبها هي ووالدها، وأن حضورها أكمل عائلتهما.
ووعدت كاميرون دياز وزوجها أن يحافظا على خصوصية حياة طفلتهما رادكس، موضحين أنهما لن يشاركا أي صور أو تفاصيل عنها في المستقبل.
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