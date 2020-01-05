الامارات | أفراح بن سويدان النعيمي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح بن سويدان النعيمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام عبيد سلطان بن سويدان النعيمي، حفل استقبال بمناسبة زفافه إلى كريمة عبدالله سلطان بن سويدان النعيمي، وذلك في مجلس الريف بمدينة العين.

حضر الحفل عدد من وجهاء القبائل والمسؤولين، ولفيف من الأهل والمدعوين، وتخللت الحفل عروض فنية من التراث الإماراتي.