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الامارات | أفراح بن سويدان النعيمي

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العين - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح بن سويدان النعيمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام عبيد سلطان بن سويدان النعيمي، حفل استقبال بمناسبة زفافه إلى كريمة عبدالله سلطان بن سويدان النعيمي، وذلك في مجلس الريف بمدينة العين.

حضر الحفل عدد من وجهاء القبائل والمسؤولين، ولفيف من الأهل والمدعوين، وتخللت الحفل عروض فنية من التراث الإماراتي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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