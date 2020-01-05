الامارات | أفراح المطوّع والياسي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح المطوّع والياسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام سليمان غريب سليمان المطوّع، حفل استقبال بمناسبة زفاف نجله خليفة إلى كريمة محمد عبدالله الياسي. حضر الحفل، الذي أقيم بمنزل العائلة بمنطقة ند الحمر في دبي، عدد من كبار الشخصيات، وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمارك دبي، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء، وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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