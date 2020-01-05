الامارات | 10 أسئلة مستفزة للرجال من النساء

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أسئلة مستفزة للرجال من النساء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غالباً ما تبحث المرأة عن خلق نوع من التوازن في علاقتها بالرجل الذي اختاره قلبها، وإنجاح معادلة التواصل بينهما بآليات قد لا تكون لها أي علاقة أحياناً بالعاطفة، بل بالعقل والذكاء وطرق التواصل الفعال المعتمدة على الحوار البناء، واحترام الشخص المقابل بشكل يضمن راحته ويتجنب التعدي على حريته الشخصية. وفي بعض الأحيان يكون سؤال واحد كافياً لإثارة القتال وإعلان الحرب. لذا احذري سيدتي من عواصف الرجال لأنك لن تكوني قادرة على إخماد نيرانها، وإذا كنتِ لا ترغبين في إيذاء علاقتك بشريكك.

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