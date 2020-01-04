منها جوز الهند.. بدائل صحية للسكر الأبيض

يمكن الاستعانة ببدائل صحية لتحلية المشروبات دون السكر، حيث يتسبب الإفراط في تناوله إلى زيادة نسبة السكر في الدم، وهو ما يتسبب في الإصابة بنوبات الصداع والقلق وغيرهما، ومن البدائل الطبيعية للسكر، كما ذكرها موقع "Daily Medical":

سكر جوز الهند

يمكنك استخدام مسحوق جوز الهند المجفّف، كبديل صحي للتحلية.

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ويمتاز هذا السكر بأنه يحتوي على معادن ومغذيات، أي أنه ليس به سعرات حرارية، كما أنه لا يرفع نسبة الجلوكوز بشكل كبير.

العسل

يحتوي العسل الطبيعي على مغذيات عديدة ومضادات للالتهابات، إلى جانب أنه لا يرفع مستوى الجلوكوز بالدم مثل السكر الأبيض.

التمر

يمكن تحلية الكعك بالتمر، أو تناوله مع القهوة المرة للحصول على مذاق مستساغ. التمر غني بالألياف والمعادن ومضادات الأكسدة ومغذيات أخرى.