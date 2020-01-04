طرق طبيعية لتنشيط الدورة الدموية منها الجري

محمد اسماعيل - القاهرة - حسناء الشيمي تساهم الدورة الدموية في توزيع الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع أعضاء الجسم للقيام بوظائفها الحيوية وتنقية الدم من السموم ما يساهم في تعزيز الطاقة وتقوية جهاز المناعة. وهناك بعض الأنشطة الطبيعية التي تساهم في تنشيط الدورة الدموية بشكل طبيعي، لتعزيز كفاءة الجهاز المناعي، وللتعرف عليها اضغط هنا.

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