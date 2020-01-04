محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – مادي غيث: يعتاد الكثيرين على تناول المسقعة سواء كانت وجبة إفطار أو وجبة غداء دون معرفة ما تسببه من أضرار، وبالرغم من احتوائها على خضروات ذات قيمة غذائية عالية، مثل الباذنجان، والبطاطس، لكن الطريقة التي تطهى بها قد تؤثر على صحة من يتناولها. للمزيد عن أضرار لا تتوقعها للمسقعة.. اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 8 فئات ممنوعة من تناولها.. تعرف على أضرار المسقعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.