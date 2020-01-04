أبرز صيحات الأظافر التي أحدث ضجة في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - شهد فن تزيين الأظافر تقدماً كبيراً على يد العديد من النجمات مثل كايلي جينر، ودوا ليبا، وبيلا حديد اللواتي لا يكفن عن التباهي طوال العام بمجموعاتهن الجديدة من الأظافر المصنوعة من الأكريليك على مواقع التواصل. نستعرض لكم أبرز صيحات الأظافر في 2020، بحسب ما أوضحت مجلة "فوج"

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