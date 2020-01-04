تمارين سهلة لعلاج خشونة الركبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي
خشونة الركبة من المشكلات التي تزداد في الشتاء نتيجة انخفاض درجات الحرارة ما يتسبب في انقباض الأوعية الدموية، فيؤدي إلى قلة تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى المفاصل، ما يؤثر سلبًا على ليونة الغضاريف.
وهناك بعض التمرينات التي تساعد على شد العضلات المحيطة بالركبة، وتقويتها فتقلل من آلام الركبة، وللتعرف عليها اضغط هنا.
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