فيديو.. وسيم السيسي: قانون الخلع موجود من أيام الفراعنة

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن من يريد أن يعرف أصل أي شيء عليه بالبحث عن مصر، فهي من وضعت العلوم في كل شيء، ومن ثم التطبيق العملي، فحضارتها قامت على الأخلاق الكريمة ورقة التعامل مع الآخرين.

وكشف وسيم السيسي، خلال حواره لـ"الوطن"، أن قانون الخلع ليس من مستحدثات العصر الحديث، مؤكدًا أن القانون يرجع وجوده إلى أيام الفراعنة.

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