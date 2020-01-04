في الطقس المتقلب.. 3 مشروبات ساخنة لعلاج أطفالك من الزكام

تستمر درجات الحرارة في الانخفاض خلال الأيام المُقبلة عن معدلاتها الطبيعية، بحسب ما ذكر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، فضلًا عن نشاط حالة الرياح.

وتعاني العديد من الأمهات مع حالات الزكام التي تصيب أبناءهن، وتفضل العديد منهن العلاجات المنزلية، المصنوعة من المواد الطبيعية، بدلًا من الأدوية.

وإليكٍ أشهر الوصفات المنزلية لعلاج زكام طفلك، وفقًا لما ذكره موقع boldsky:

الليمون والعسل

الليمون والعسل واحد من أهم العلاجات المنزلية والطبيعية، التي يلجأ لها الكبار، والأطفال أيضًا، فاخلطي عصير الليمون مع العسل الأبيض، ليشربه أطفالك يوميًا في الصباح.

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خلطة الزنجبيل والقرنفل

يساعد الزنجبيل بوجه عام على التخلص من شتى أشكال البرد، خاصة إذا خُلط مع عوامل أخرى كالقرفة أو القرنفل والعسل، فقط قومي بوضع الماء على نار متوسطة، وقومي بوضع كميات متساوية من القرنفل والزنجبيل المطحون على الماء أثناء الغليان، وحليهما بعسل النحل، واعطه لأطفالك في الصباح.

زيت حبة البركة

حبة البركة قادرة على علاج الرشح والبرد، وتتجه بعض الأمهات لاستخدام هذا الزيت في التقطير في أذن الأطفال، فيمكنك دمج ملعقة من الزيت مع كوب حليب في الصباح، ليتناوله أطفالك، لعلاج الزكام، وتقوية المناعة.