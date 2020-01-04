في موجة الصقيع.. 5 عادات يومية لحماية طفلك من نزلات البرد

تستمر موجات الصقيع على البلاد خلال الأيام المقبلة، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، التي أشارت إلى أنه سيسود، غدًا الأحد، طقس بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وصقيع في وسط سيناء وشمال الصعيد، حيث من المُقرر أن تنخفض درجات الحرارة، لتسجل العظمى على القاهرة بين 16 و17 درجة.

الأمر الذي يُنذر باحتمالية إصابة العديد، وخاصة الأطفال الذين يستعدون للنزول للمدارس مجددا، بالإصابة بنزلات البرد.

ويرصد "هُن" بعض العادات اليومية، والمنزلية المهمة لمواجهة نزلات البرد، حسب ما ذكره موقع "EverydayHealth"، المعني بالصحة، تعرفي عليها:

غسل اليدين

أفضل الطرق وأكثرها أمانًا في الوقت المناسب للحماية من نزلات البرد، غسل اليدين، فقط دعيهم يغسلوا أيديهم بانتظام لمدة 30 ثانية في الصباح، وقبل وبعد تناول الطعام، وأيضًا عقب "السعال"، لطرد البكتيريا الناقلة للفيرس.

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استخدام معقم يد كحولي

إذا لم يستطع أطفالك غسل اليدين باستمرار طوال اليوم، فعليكِ تشجيعهم على معقم يد كحولي، للسيطرة على انتشار الجراثيم، والبكتريا، التي تنقل الأمراض.

الابتعاد عن الأشخاص المصابين

لابد وأن تنبهي أطفالك بأن يبتعدوا عن زملائهم المصابين بالبرد أو السعال، حتى لا تنتقل لهم العدوى، من خلال التقارب أو تقبيلهم، أو استعمال أدواتهم الشخصية.

تخصيص حجرة للطفل المصاب

لا يستطيع الأطفال المرضى أحيانًا الذهاب إلى المدرسة، ولا ينبغي لهم أن يركضوا في المنزل، على الأقل حتى تنخفض درجات حرارهم، لذلك حاولي إعداد غرفة مخصصة له للهو، واللعب، حتى لا تنتقل العدوى لباقي أطفالك، وباقي أفراد الأسرة.

مسح الأسطح

إذا كان لديكِ طفل مريض، فستحتاجين إلى زيادة روتين التنظيف المنزلي، لذلك امسحي باستمرار أي أسطح يلمسها أطفالك، وحاولي استخدام البخاخات أو المناديل في التنظيف، فضلًا عن تعقيم مقابض الأبواب والحنفيات وغيرها، حتى لا تنتقل العدوى للباقيين.