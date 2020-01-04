أحمد فهمي معلقا على صورة هنا الزاهد: "طلعت مش وحشة والله"

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة، حققت أكثرمن 165 ألف إعجاب.

وظهرت "هنا" خلال الصورة، بأحمر شفاه صريح، باللون الأحمر الغامق، مع سترة سوداء بحمالات رفيعة، كما اعتمدت على الشعر الويفي، المرفوع من إحدى الجانبين.

وتفاعل العديد من المتابعين، والفنانات مع صورة "هنا" مشيدين بإطلالتها وجمال ملامحها.

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وكانت أبرز التعليقات، تعليق زوجها الفنان أحمد فهمي، الذي دون ساخرًا: "إيه دا.. طلعتي مش وحشة والله"، وهو التعليق الذي رد عليه الكثير من المتابعين.

هنا الزاهد تتحدث عن علاقتها الزوجية

وكشفت "هنا" مؤخرًا عن طبيعة علاقتها بزوجها أحمد فهمي، في لقاء لها مع قناة "الغد الإخبارية"، مؤكدة أنها تستشير زوجها في الأعمال المعروضة عليها، كما يحرص هو دائما على رأيها في مشروعاته الفنية.

وأشارت إلى أنَّ مسؤولية الزواج كبيرة، لافتة إلى أن علاقتها بزوجها كوميدية تتسم بـ"كثرة المقالب"، موضحة أنَّ السوشيال ميديا مهمة جدًا فهي تحب أن تشارك جمهورها اهتماماتها.