إلهام شاهين تهنئ ليلى علوي بعيد ميلادها: يا أجمل واحدة في برج الجدي

نشرت الفنانة إلهام شاهين، فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، تهنئ من خلاله الفنانة ليلى علوي بعيد ميلادها الـ58.

وعلقت "شاهين" قائلة: "كل سنة وأنتي حبيبتى يا لولو.. يا أجمل واحدة في برج الجدي.. يا جدعة وطيبة وحنونة.. ربنا يخلينا لبعض ويجمعنا في أوقات حلوة وأعمال فنية أحلى وأحلى.. بحبك وبتمنى لك كل الخير".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين "يوم للستات"، بطولة فاروق الفيشاوي ومحمود حميدة وهالة صدقي، إخراج كاملة أبو ذكري، وتأليف هناء عطية، حيث شارك الفيلم في عدة مهرجانات دولية، فاز فيها بـ7 جوائز، وعُرض في أكثر من 20 دولة حول العالم.