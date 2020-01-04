مشادة بين زينب ابنة هيفاء وهبي ومتابعيها بسبب والدتها

دخلت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، في مشادة مع متابعيها، بعد أن نشرت عبر حسابها الشخصي على "انستجرام"، صورة لها مع أولادها دانييلا ورهف، بمناسبة العام الجديد.
وكتبت ابنة الفنانة هيفاء وهبى: "حبينا نعيد عليكن أول الناس ان شاء لله تنعاد عليكن بالصحة والسعادة وتكون سنة خير علينا جميعاً"، حيث علقت متابعة لها قائلة: "هلأ انتِ شو الهدف إنو تنشري صورك وصور ولادك؟ إذا ما بتحبي أمك ليش عم تعملي متلا؟"، لترد زينب: "إنت مين تتحاسبيني شو أعمل؟ إي مين؟ متطفلة".
فيما كتبت متابعة أخرى: 'أنا بحبك يا زينب بس انتِ بتقولي بناتك هم سعادتك وانتش ليش حارمة أمك من هاي السعادة، تخيلي لاسمح الله لو بناتك عملوا زيك هتعملي ايه؟"
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